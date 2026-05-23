МИД РФ: Запад продвигал деструктивную повестку на конференции по ДНЯО

Страны Запада препятствовали диалогу на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке и продвигали деструктивную повестку дня. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что страны Евросоюза и члены НАТО сосредоточили свое внимание на критике России, Ирана, Китая и КНДР. Западные делегации посетили Нью-Йорк в первую очередь для решения своих проблем, которые не были связаны с предметом ДНЯО.

Как указали в министерстве, представители стран ЕС делали все, чтобы избежать критики в свой адрес и пытались оправдать свое участие в отработке применения ядерного оружия. Они утверждали, что это якобы необходимо для укрепления режима ядерного нераспространения.

В МИД указали, что итоговый документ по ДНЯО в ходе конференции так и не утвердили. Причиной стал ряд неурегулированных вопросов из-за жестких установок США и их союзников.

Уточняется, что несмотря на отсутствие итогового документа, сам Договор продолжает быть крайне востребованным. Он остался краеугольным камнем общемировой безопасности.

Россия, в свою очередь, как депозитарий Договора о нераспространении ядерного оружия, будет и дальше предпринимать усилия для обеспечения его целостности и авторитета, подчеркнули дипломаты. Это важно для сохранения мира.

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО проходила в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая. В рамках мероприятия эксперты стран "ядерной пятерки" провели совместную встречу для обсуждения вопросов, входящих в повестку дня обзорного процесса договора.

