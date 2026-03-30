Парламент Ирана рассматривает выход из ДНЯО

Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), рассказал член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди. Его слова приводит гостелерадиокомпания страны.

Он объяснил, что предполагается, что Иран не будет являться членом международного договора и не будет обязан вести ядерную деятельность только в мирных рамках, а также сможет стремиться к созданию ядерной бомбы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже стало известно, что США передали Ирану план по завершению конфликта из 15 пунктов. В Белом доме отметили, что документ формирует основу для мирного соглашения между государствами.

По информации СМИ, Тегеран в своем ответе на мирное предложение заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

