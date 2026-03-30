Трамп заявил, что власти Ирана согласились с большей частью мирного плана США

Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Они согласны с нами по мирному плану. Мы запросили 15 пунктов, и в основном они были приняты. Мы планируем уточнить еще пару дополнительных нюансов", – рассказал американский лидер.

Трамп добавил, что новое руководство Ирана "намного разумнее", чем его предшественники. Глава США также заявил, что американские войска полностью уничтожили иранский флот, военно-воздушные силы и большую часть ракет.

Ранее США подтвердили передачу Ирану плана из 15 пунктов по завершению конфликта. В Белом доме отметили, что документ формирует основу для мирного соглашения между государствами.

По информации СМИ, Тегеран в своем ответе на мирное предложение заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.