Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 05:56

Политика

Трамп заявил, что власти Ирана согласились с большей частью мирного плана США

Фото: whitehouse.gov

Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Они согласны с нами по мирному плану. Мы запросили 15 пунктов, и в основном они были приняты. Мы планируем уточнить еще пару дополнительных нюансов", – рассказал американский лидер.

Трамп добавил, что новое руководство Ирана "намного разумнее", чем его предшественники. Глава США также заявил, что американские войска полностью уничтожили иранский флот, военно-воздушные силы и большую часть ракет.

Ранее США подтвердили передачу Ирану плана из 15 пунктов по завершению конфликта. В Белом доме отметили, что документ формирует основу для мирного соглашения между государствами.

По информации СМИ, Тегеран в своем ответе на мирное предложение заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Тегеран выдвинул Вашингтону встречные требования по мирному плану

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика