Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 17:02

Политика
Главная / Новости /

Tasnim: Иран ответил на мирный план США по завершению конфликта

Иран ответил на мирный план США по завершению конфликта – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

Тегеран отправил официальный ответ на предложение Вашингтона о завершении конфликта. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

Уточняется, что ответ иранской стороны на 15 предложенных пунктов со стороны США направили через посредников вечером 25 марта. Теперь Тегеран ожидает реакцию американской стороны.

В ответе, в частности, говорится о необходимости прекращения агрессии в сторону Ирана и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Также Тегеран потребовал компенсации за ущерб и репарации, завершения конфликта на всех фронтах, включая союзников республики на Ближнем Востоке.

Кроме того, Иран попросил признания своего суверенитета над Ормузским проливом, утверждают журналисты.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать территории еврейского государства и американские военные базы в регионе.

На фоне усиливающегося давления на экономику власти США подготовили и передали Ирану план по выходу из конфликта, который состоит из 15 пунктов, писали СМИ. Его подробности не раскрывались.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика