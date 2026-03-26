Tasnim: Иран ответил на мирный план США по завершению конфликта

Тегеран отправил официальный ответ на предложение Вашингтона о завершении конфликта. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

Уточняется, что ответ иранской стороны на 15 предложенных пунктов со стороны США направили через посредников вечером 25 марта. Теперь Тегеран ожидает реакцию американской стороны.

В ответе, в частности, говорится о необходимости прекращения агрессии в сторону Ирана и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

Также Тегеран потребовал компенсации за ущерб и репарации, завершения конфликта на всех фронтах, включая союзников республики на Ближнем Востоке.

Кроме того, Иран попросил признания своего суверенитета над Ормузским проливом, утверждают журналисты.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать территории еврейского государства и американские военные базы в регионе.

На фоне усиливающегося давления на экономику власти США подготовили и передали Ирану план по выходу из конфликта, который состоит из 15 пунктов, писали СМИ. Его подробности не раскрывались.

