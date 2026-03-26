Востоковед Севостьянов: временное перемирие между Ираном и США возможно

Временное перемирие между Ираном и США возможно. Такое мнение в эфире радио КП высказал востоковед Николай Севостьянов.

По словам эксперта, нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на каком-то этапе будет готов говорить с американцами, не напрямую. Однако заявлять о том, что он теперь будет "до скончания веков" мстить им за отца, – это сильное преувеличение, уточнил Севостьянов.

"Какая-то деэскалация – да, она возможна, и временное перемирие тоже. Но выход на устойчивые соглашения – на нынешнем этапе это маловероятно", – сказал он.

Востоковед считает, что из-за этого конфликта Исламская Республика будет пытаться сделать ядерное оружие. Он считает, что у Ирана есть "хороший задел" для этого.

"У Ирана есть ракетные и производственные мощности, чтобы (вести. – Прим. ред.) войну в режиме одной ракеты в неделю, которая при этом будет блокировать всю экономику в регионе, продолжать не один месяц. Иран готов, что его даже попытаются превратить в новую Сомали, но он сохранит управленческие структуры и продолжит войну на годы", – заключил собеседник.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

СМИ писали, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. При этом американский лидер Дональд Трамп готов "обрушить ад" на Иран, если тот не захочет пойти на сделку, уточняла пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.