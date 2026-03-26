26 марта, 13:56

Востоковед Севостьянов: временное перемирие между Ираном и США возможно

Востоковед оценил возможность перемирия между Ираном и США

Временное перемирие между Ираном и США возможно. Такое мнение в эфире радио КП высказал востоковед Николай Севостьянов.

По словам эксперта, нынешний верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на каком-то этапе будет готов говорить с американцами, не напрямую. Однако заявлять о том, что он теперь будет "до скончания веков" мстить им за отца, – это сильное преувеличение, уточнил Севостьянов.

"Какая-то деэскалация – да, она возможна, и временное перемирие тоже. Но выход на устойчивые соглашения – на нынешнем этапе это маловероятно", – сказал он.

Востоковед считает, что из-за этого конфликта Исламская Республика будет пытаться сделать ядерное оружие. Он считает, что у Ирана есть "хороший задел" для этого.

"У Ирана есть ракетные и производственные мощности, чтобы (вести. – Прим. ред.) войну в режиме одной ракеты в неделю, которая при этом будет блокировать всю экономику в регионе, продолжать не один месяц. Иран готов, что его даже попытаются превратить в новую Сомали, но он сохранит управленческие структуры и продолжит войну на годы", – заключил собеседник.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

СМИ писали, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. При этом американский лидер Дональд Трамп готов "обрушить ад" на Иран, если тот не захочет пойти на сделку, уточняла пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Крупный пожар на базе США "Виктория" в Багдаде возник после атаки иранских беспилотников

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

