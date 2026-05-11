11 мая, 12:00

В музее-заповеднике "Коломенское" 11 мая стартует спецпроект "Сад как открытая книга"

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Коломенское – Измайлово"

Сады музея-заповедника "Коломенское" являются многолетним символом московской весны и точкой притяжения для 2 миллионов гостей ежегодно. Здесь когда-то прогуливались Алексей Михайлович, Петр I и Екатерина II, а сегодня маршрут доступен каждому. В этом сезоне 11 мая стартует спецпроект "Сад как открытая книга", сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Главными локациями проекта выбраны два исторических пространства – Дьяковский сад и сад у Дворца царя Алексея Михайловича. При этом центральным элементом послужит аудиопрогулка "Поэзия садов". Для полного погружения потребуются лишь телефон с камерой и наушники.

Для прослушивания нужно отсканировать QR-код на одной из табличек. В плейлисте найдутся стихи и проза Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Александра Куприна, Льва Толстого, Антона Чехова и других классиков в исполнении студентов 4-го курса ГИТИСа мастерской А. Б. Ардовой.

Для фотолюбителей запустят тематический онлайн-розыгрыш совместно с сервисом печати "Периодика". Участникам предложат не просто снять цветение, а передать через кадр настроение и смысл, визуально интерпретируя одно из четверостиший или цитат, опубликованных на сайте и в соцсетях музея-заповедника.

Лучшие снимки войдут в итоговое печатное издание, несколько экземпляров фотокниги разыграют среди авторов. Отправной точкой для визуального поиска станет арт-объект от флористической студии BotСАД, где текст буквально впишут в природный ландшафт.

Творческую линию продолжит конкурс рисунков "Нарисуйте свою строчку сада", в рамках которого впечатления от цветения и аудиопрогулки можно будет выразить в графике или живописи. Победители получат арт-боксы от "Невской палитры" и билеты на выставку в музее-заповеднике. Полная программа спецпроекта доступна на официальном сайте "Коломенского".

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-3 мировых городов с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В 2025 году парки посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

город

