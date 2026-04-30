Собянин: новое здание Московского цирка станет одной из лучших в мире площадок

Новый Большой Московский цирк на территории Мнёвниковской поймы станет одной из лучших и технологически оснащенных площадок в мире. Его смогут посещать до 5 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

30 апреля Московский цирк на проспекте Вернадского празднует свое 55-летие. Как указал мэр столицы, он является крупнейшим в Европе. В год он проводит около трех сотен спектаклей, на которых в прошлом году побывали почти 950 тысяч зрителей. Одним из наиболее громких событий стал Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025".

В здании цирка есть пять манежей, включая конный, ледовый, водный, иллюзионный и светодиодный. Впечатляющие шоу помогают создавать мультимедийные экраны, объемный звук, техника для световых и пиротехнических спецэффектов.

"В прошлом году мы приняли решение построить для цирка новое современное здание. Оно расположится на территории Мнёвниковской поймы – в живописном месте с хорошей транспортной доступностью", – написал Собянин.

По его словам, проект разрабатывают таким образом, чтобы зрители могли провести весь день в комфортном пространстве с зонами для досуга и развлечения детей. В новом здании цирка планируются не только представления, но и концерты, иммерсивные шоу, спектакли и выставки.

В феврале прошлого года на платформе "Активный гражданин" проводилось голосование о судьбе Большого Московского цирка. Более 73% горожан отметили, что в Москве нужно построить одну из лучших в мире современных цирковых арен.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка пришли к согласию, что необходимо построить новое здание в другом месте. Для этого было выбрано пространство в Мнёвниковской пойме.

Было отмечено, что реализация такого крупного проекта на прежнем участке сопряжена с техническими трудностями. Кроме того, важно обеспечить непрерывную работу цирка до завершения строительства нового здания.

