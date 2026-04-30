Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:54

Мэр Москвы

Собянин: новое здание Московского цирка станет одной из лучших в мире площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый Большой Московский цирк на территории Мнёвниковской поймы станет одной из лучших и технологически оснащенных площадок в мире. Его смогут посещать до 5 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

30 апреля Московский цирк на проспекте Вернадского празднует свое 55-летие. Как указал мэр столицы, он является крупнейшим в Европе. В год он проводит около трех сотен спектаклей, на которых в прошлом году побывали почти 950 тысяч зрителей. Одним из наиболее громких событий стал Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025".

В здании цирка есть пять манежей, включая конный, ледовый, водный, иллюзионный и светодиодный. Впечатляющие шоу помогают создавать мультимедийные экраны, объемный звук, техника для световых и пиротехнических спецэффектов.

"В прошлом году мы приняли решение построить для цирка новое современное здание. Оно расположится на территории Мнёвниковской поймы – в живописном месте с хорошей транспортной доступностью", – написал Собянин.

По его словам, проект разрабатывают таким образом, чтобы зрители могли провести весь день в комфортном пространстве с зонами для досуга и развлечения детей. В новом здании цирка планируются не только представления, но и концерты, иммерсивные шоу, спектакли и выставки.

В феврале прошлого года на платформе "Активный гражданин" проводилось голосование о судьбе Большого Московского цирка. Более 73% горожан отметили, что в Москве нужно построить одну из лучших в мире современных цирковых арен.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка пришли к согласию, что необходимо построить новое здание в другом месте. Для этого было выбрано пространство в Мнёвниковской пойме.

Было отмечено, что реализация такого крупного проекта на прежнем участке сопряжена с техническими трудностями. Кроме того, важно обеспечить непрерывную работу цирка до завершения строительства нового здания.

Собянин: 170 артистов из разных стран мира примут участие в фестивале "Идол"

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика