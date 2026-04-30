В России выпустят новую марку автомобилей Esteo

"АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo анонсировали выпуск в России новой премиальной марки автомобилей Esteo. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Запуск состоится в рамках глобального стратегического партнерства. Новый бренд предложит как электромобили и гибриды на передовых платформах с интеллектуальными функциями, так и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Производство машин будет осуществляться на заводах холдинга. Детали о модельном ряде и сроках выхода на рынок появятся позже.

Как подчеркнули в пресс-службе, Esteo станет четвертой маркой в портфеле "АГР" и Defetoo. В него также входят бренды Tenet, который уже производит кроссоверы T7, T4 и T8, а также Jeland и Tenet Plus. Запуск последних запланирован на первую половину 2026 года.

О создании последней марки в партнерстве с Defetoo "АГР" заявил в начале февраля. Тогда сообщалось, что Tenet Plus будет отличаться "выразительным дизайном и динамичным характером". Кроме того, авто разработают с учетом российских условий с фокусом на надежность.

В том же месяце завод холдинга в Калуге получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland – С5 и С7. Первая станет более компактным кроссовером, в котором предусмотрено 5 мест для сидения. В свою очередь, вторую оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

