Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 18:42

Транспорт

Voyah подтвердила скорый старт продаж кроссовера Taishan в России

В ближайшее время на российский авторынок выйдут трехрядные кроссоверы Voyah Taishan. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского представительства китайской марки.

Презентация данной модели в РФ состоялась одновременно с его премьерой в Китае в ноябре прошлого года. Автомобиль, имеющий длину 5 230 миллиметров и колесную базу 3 120 миллиметров, оснащен параллельной гибридной системой, включающей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 150 лошадиных сил и два электромотора, суммарная мощность которых составляет 517 лошадиных сил.

Также известно, что запас хода на одном заряде тяговой батареи емкостью 65 киловатт-час составляет 280 километров в электрическом режиме. В гибридном же режиме Voyah Taishan может проехать до 1 120 километров без дополнительной зарядки и заправки.

Помимо этого, машина оборудована лидаром на крыше, трехкамерной пневмоподвеской, 22-дюймовыми дисками, дверями с электроприводом, трехзонной системой климат-контроля, 13-литровым холодильником, 16,1-дюймовым центральным экраном, складным потолочным экраном диагональю 21,4 дюйма и проекционным дисплеем.

Более того, в креслах первого и второго рядов предусмотрена функция массажа, а полноуправляемое шасси позволяет значительно сокращать радиус разворота авто.

Ранее стало известно, что летом этого года в России начнутся продажи флагманского кроссовера Volga K50. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к выходу модели на рынок.

На сегодняшний день известно, что авто представляет собой SUV D-класса в европейском стиле. Он оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

"Деньги 24": продажи новых авто в Москве выросли почти на 20%

Читайте также


бизнестранспортавто

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

