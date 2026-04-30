Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 17:38

Спорт

Украинская теннисистка Костюк отказалась жать руку бывшей россиянке Потаповой

Фото: Getty Images/Robert Prange

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку бывшей россиянке Анастасии Потаповой, которая сменила гражданство на австрийское, в полуфинале турнира в Мадриде.

Как пояснила представительница Украины, единственной теннисисткой, которой она готова выказывать такое уважение, является Дарья Касаткина, поскольку последняя не просто сменила паспорт, но и открыто выступила против конфликта.

"Другие теннисистки, сменившие гражданство, не высказывались в поддержку Украины. Именно поэтому я и другие девушки решили пожимать Касаткиной руку – исключительно из уважения", – приводит слова Костюк "Газета.ру".

Потапова объявила о своем соответствующем решении в декабре 2025 года. Спортсменка назвала Австрию "невероятно гостеприимной" и выразила желание сделать Вену своим вторым домом.

Касаткина, в свою очередь, заявила, что будет представлять Австралию на соревнованиях в марте того же года. Теннисистка признавалась, что это решение далось ей нелегко. Она также выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении карьеры.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика