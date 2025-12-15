Теннисистка Кудерметова сменила спортивное гражданство на узбекское

Фото: ТАСС/Zuma/Laurent Lairys

Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство. Это следует из информации, размещенной на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В профиле 22-летней спортсменки сказано, что теперь она будет выступать за Узбекистан. При этом теннисистка пока не комментировала соответствующую информацию.

Кудерметова находится на 104-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова приняла решение, что со следующего года она будет выступать за сборную Австрии. По словам 24-летней спортсменки, ее заявление на получение австрийского гражданства было одобрено правительством данной страны.

Теннисистка находится на 51-м месте в рейтинге WTA. В ее активе – три победы на турнирах под эгидой этой организации. Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в прошлом году. В 2016-м россиянка выиграла юниорский Уимблдон.

