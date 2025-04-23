Российская волейболистка Маркова заявила, что не собирается менять гражданство

Фото: vk.com/Волейбол - Volleyball

Выступающая в Турции российская волейболистка Марина Маркова заявила, что не собирается отказываться от гражданства РФ, передает ТАСС.

По словам спортсменки, она бы хотела играть за Россию, однако к ней "пока никто не обращался".

Ранее издание Voleybol Magazin писало, что волейболистка может сменить гражданство. Накануне 24-летняя Маркова стала чемпионкой Турции. Доигровщица "Вакыфбанка" добавила, что к ней обращались в Турции по поводу гражданства, но не в плане сборной, а чтобы снизить количество легионеров в клубе.

Известно, что Маркова выступала в командах Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в США, в Италии и Индонезии. С прошлого года волейболистка играет за "Вакыфбанк".

Ранее казанский волейбольный клуб "Зенит" стал 13-кратным чемпионом России. Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу казанского клуба, который ранее уверенно выиграл первые две игры серии до трех побед (3:0, 3:2).