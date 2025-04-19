Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал 13-кратным чемпионом России

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Команда "Зенит" из Казани одержала победу над своим одноименным соперником из Санкт-Петербурга в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу, пишет ТАСС.

Таким образом, они стали триумфаторами турнира. Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу казанского клуба, который ранее уверенно выиграл первые две игры серии до трех побед (3:0, 3:2).

При этом это уже не первая встреча команд в финале чемпионата РФ. Так, в 2018 году победу также одержал "Зенит" из Казани.

В свою очередь, в борьбе за бронзовые медали чемпионата сейчас сражаются белгородское "Белогорье" и "Динамо" из Ленинградской области. На данный момент первые лидируют в серии со счетом 2:0. Третий матч состоится 22 апреля в Сосновом Бору.

Ранее матч между хоккейными командами "Спартак" и "Салават Юлаев" прошел на арене "Мегаспорт". Это был четвертый матч одной четвертой плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 6:2.

Игру посетили почти 12 тысяч зрителей. Для "Спартака" это стало клубным рекордом посещаемости.