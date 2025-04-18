Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в чемпионатах НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

Российский хоккеист и капитан команды "Вашингтон" Александр Овечкин 18 апреля забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Питтсбурга".

Тем самым хоккеист довел число заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 897 и обновил собственный рекорд, сообщает РИА Новости.

Ранее, 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс" и побил рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Также 14 апреля в домашней игре с "Коламбусом" хоккеист забросил 896-ю шайбу. Игра с "Питтсбургом" стала для "Вашингтона" заключительной в нынешнем регулярном чемпионате.

