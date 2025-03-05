Гретцки подарил Овечкину свою клюшку после Кубка Стэнли

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок от канадца Уэйна Гретцки его клюшку после победы в Кубке Стэнли в 2018 году, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Гретцки сказал: "Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю ее тебе". Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: "Ну и где моя клюшка?" – отметил россиянин.

На счету Овечкина 884 гола. Чтобы побить рекорд канадца, ему необходимо забросить 11 шайб.

Между тем НХЛ назвала дату, когда, вероятно, Овечкин побьет рекорд Гретцки по заброшенным шайбам. В настоящее время средний показатель голов Овечкина за игру составляет 0,71. Соответственно, уже 3 апреля в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" он может побить рекорд Гретцки, говорится в заявлении.

Ранее спортсмен оформил хет-трик в домашнем матче против "Эдмонтона", завершившемся со счетом 7:3 в пользу его команды. Кроме того, по количеству матчей с тремя заброшенными шайбами Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито и теперь делит пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

