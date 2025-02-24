Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 12 шайб

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона", завершившемся со счетом 7:3 в пользу его команды. Об этом сообщает ТАСС.

При счете 2:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин открыл свой счет на 29-й минуте, отличившись в равных составах. Спустя 10 минут он реализовал большинство, а на 58-й минуте забросил третью шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат матча.

Благодаря хет-трику Овечкин увеличил количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Теперь он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Кроме того, по количеству матчей с тремя заброшенными шайбами Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито и теперь делит пятое место в истории НХЛ по этому показателю.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о российском хоккеисте, назвав его "великим игроком" на митинге на спортивной арене Capital One – домашней площадке клуба Овечкина. Республиканец упомянул команду, поблагодарив ее за предоставление помещения для митинга. После слов политика, на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики.