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16 января, 09:22

Спорт

Хоккеист Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", признался, что ему было тяжело возвращаться на лед после травмы, пишет "Газета.ру".

Спортсмен объяснил, что сложности возникали из-за различия в ритмах игр и тренировок, однако в данный момент он чувствует себя намного лучше.

"Все будет нормально", – заверил игрок.

Овечкин повредил колено 19 ноября 2024 года во время гостевой встречи с "Ютой". Спортсмен столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэйном. В результате российский хоккеист не смог дальше играть и ушел в раздевалку.

Агент игрока Глеб Чистяков отмечал, что Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы. Однако, по его словам, он пропустит 4–6 недель матчей.

Позже стало известно, что нападающий с травмой отправился с командой на игру с "Флоридой Пантерз".

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