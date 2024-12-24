"Вашингтон" без Овечкина проиграл в НХЛ

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"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Газета.ру".

Встреча прошла на стадионе "Ти-Ди Гарден" в Бостоне и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе "Бостона" голами отличились Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан. От "Вашингтона" единственную шайбу забросил Якуб Врана.

Российский нападающий и капитан проигравшей команды Александр Овечкин участия в матче не принял, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

Таким образом, хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" без российского спортсмена Александра Овечкина третий раз подряд проиграл в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

18 декабря на стадионе "Юнайтед-центр" в Чикаго состоялась встреча "Чикаго Блэкхоукс" и "Вашингтона". Она завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В первом периоде "Вашингтон" вышел вперед – отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане. Однако в третьем отрезке "Вашингтон" пропустил три шайбы, которые забили россиянин Иван Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато.

Между тем "Вашингтон Кэпиталз" уже почти месяц играет без нападающего и капитана команды Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой" получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Тогда говорилось о том, что российский хоккеист пропустит 4–6 недель. Уже 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.