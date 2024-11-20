Агент Овечкина рассказал о состоянии получившего травму хоккеиста

Фото: championat.com/Владимир Лаевский

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин находится в рабочем настроении после полученной им травмы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

"Все нормально, у него рабочее настроение", – приводит слова Чистякова ТАСС.

Овечкин получил травму в третьем периоде игры с "Ютой", где столкнулся с нападающим Джеком Макбэйном. Оставшиеся минуты матча Овечкин провел в раздевалке. При этом "Вашингтон" одержал победу со счетом 6:2.

В ходе встречи Овечкин оформил дубль, забросив 867-ю и 868-ю шайбы. Благодаря этому он сократил отставание до 26 шайб от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

Кроме того, Овечкин поставил в этом матче еще один рекорд: вратарь "Юты" Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, пропустившим гол от россиянина. Так, спортсмен повторил аналогичный рекорд чеха Яромира Ягра.