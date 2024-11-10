Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 31 шайбы

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Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против "Сент-Луис Блюз". Об этом сообщает РИА Новости.

Матч проходил в Сент-Луисе и завершился победой "Вашингтона" со счетом 8:1.

Овечкин, таким образом, забросил за свою карьеру в НХЛ 863 шайбы, сократив свое отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 31 гола. На счету канадского хоккеиста 894 шайбы в 1487 матчах.

В октябре Александр Овечкин сделал 700-ю голевую передачу в НХЛ в матче регулярного сезона против "Вегас Голден Найтс" и стал седьмым действующим игроком в лиге, который достиг такого результата.

Кроме того, второе ассистирование за игру позволило ему стать вторым игроком в истории "Вашингтона", который имеет на счету 700 и более передач.