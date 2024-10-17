Хоккеист Малкин назвал безумием достижение 500 шайб за карьеру в НХЛ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский хоккеист Евгений Малкин назвал безумием свое достижение в 500 шайб за карьеру в НХЛ. Спортсмен выступает за "Питтсбург Пингвинз", и последнюю шайбу он забил в матче с "Баффало Сэйбр".

"Я единственный, кто помог Кросби (хоккеист Сидни Кросби. – Прим. ред.) забить 500+, а он единственный, кто помог мне. Это безумие. Иногда я не понимаю, как это работает", – передает RT его слова.

Игра на стадионе PPG Paints-арена в Питтсбурге завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу хозяев.

Ранее российский голкипер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков в ворота от "Питтсбург Пингвинз" и сыграл на ноль в первой игре сезона. В первом матче лиги New York одержал победу над Penguins со счетом 6:0. Таким образом, Шестеркин стал первым вратарем "Рейнджерс" в XXI веке, который смог оформить шат-аут на старте сезона.

