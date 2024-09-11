В НХЛ заявили, что не ожидают участия сборной России по хоккею на ОИ-2026

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Сборная России по хоккею, скорее всего, не будет участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в беседе с New York Times.

По его словам, соответствующее решение уже, скорее всего, было принято в связи с недопуском российской сборной на летних Олимпийских играх.

"Поэтому я ожидаю, что то же самое правило будет применяться и на Олимпиаде-2026", – пояснил Дэйли, однако не исключив резких изменений.

В феврале 2022 года сборные и клубы России и Белоруссии отстранили от соревнований Международной федерации хоккея. В Федерации хоккея России заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

В марте 2023-го совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом. Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

Однако уже в октября того же года IIHF сообщила, что сборная России по хоккею может сыграть с командой США на групповом этапе ОИ-2026 года, которые пройдут в Италии, в случае допуска. При этом федерация в заявлении не сообщила, кто займет места сборных России и Белоруссии, если команды не пустят на Олимпиаду в 2026 году.