Международная федерация хоккея отстранила сборные РФ и Белоруссии от соревнований

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сборные и клубы России и Белоруссии временно отстранены от соревнований Международной федерации хоккея. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте IIHF.

Отмечается, что такое решение было принято на экстренном заседании совета. Мужские сборные РФ и Белоруссии не смогут выступить на ЧМ в Финляндии, женском чемпионате мира, а также юниорском и молодежном первенствах мира.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.