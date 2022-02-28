Баскетбольная Евролига отстранила российские клубы от турниров под эгидой организации

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Совет Евролиги принял решение приостановить участие российских баскетбольных команд в турнире. Об этом сообщает РИА Новости.
Ограничения в первую очередь касаются команд ЦСКА, УНИКС и "Зенит", которые выступают в Евролиге. Еще один российский клуб – "Локомотив-Кубань" – не сможет играть в Еврокубке.
"В случае неблагоприятного развития ситуации все матчи регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы для корректировки турнирной таблицы", – подчеркивается в заявлении Евролиги.
Также организация приостановила сотрудничество с банком ВТБ, на который ранее были наложены санкции.
Ранее сообщалось, что хоккейные федерации Швеции и Чехии решили не приглашать сборную РФ на этапы Евротура. Данное решение касается как мужской, так и женской и юниорской сборных РФ.
В понедельник, 28 февраля, МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".
О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила ранее Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.
Ситуация обострилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские и белорусские биатлонисты будут выступать на Кубке мира как нейтральные атлеты
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