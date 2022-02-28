Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

спорт

00:13

FIDE запретила символику РФ и Белоруссии на международных турнирах

спорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная шахматная федерация объявила, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Уточняется, что такое решение было принято по призыву МОК. Вместо национальных флагов шахматисты из России и Белоруссии должны будут выступать под флагом национальной шахматной федерации.

"Упрощенная процедура выступления под флагом FIDE будет применяться там, где это крайне важно для игроков или любых других шахматных чиновников в текущей геополитической ситуации. <...> Официальные шахматные соревнования и мероприятия FIDE в России и Беларуси проводиться не будут", – говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что FIDE расторгает спонсорские соглашения с государственными компаниями России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что FIDE решила отменить проведение в России Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Сейчас организация ищет нового хозяина соревнований, а также решает вопрос о новых датах и месте конгресса.

До этого МОК призвал отменить или перенести все международные соревнования на территории РФ и Белоруссии, а также оставить Россию без флага и гимна на всех турнирах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать