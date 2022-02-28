FIDE запретила символику РФ и Белоруссии на международных турнирах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международная шахматная федерация объявила, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Уточняется, что такое решение было принято по призыву МОК. Вместо национальных флагов шахматисты из России и Белоруссии должны будут выступать под флагом национальной шахматной федерации.

"Упрощенная процедура выступления под флагом FIDE будет применяться там, где это крайне важно для игроков или любых других шахматных чиновников в текущей геополитической ситуации. <...> Официальные шахматные соревнования и мероприятия FIDE в России и Беларуси проводиться не будут", – говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что FIDE расторгает спонсорские соглашения с государственными компаниями России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что FIDE решила отменить проведение в России Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Сейчас организация ищет нового хозяина соревнований, а также решает вопрос о новых датах и месте конгресса.

До этого МОК призвал отменить или перенести все международные соревнования на территории РФ и Белоруссии, а также оставить Россию без флага и гимна на всех турнирах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.