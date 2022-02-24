Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе

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Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в ходе видеообращения к россиянам.

"В связи с этим в соответствии со статьей 51, частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции", – сказал Путин

Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

"Справедливость и правда на стороне России", – добавил Путин.

Ранее президент в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.