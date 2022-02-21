Путин назвал прямой угрозой безопасности РФ вступление Украины в НАТО

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Вступление Украины в Североатлантический Альянс – прямая угроза безопасности России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ.

До этого российский лидер заявлял, что главным противником Альянса является Россия, а плацдармом для удара по ней будет служить Украина.

Президент РФ в ходе свое обращения также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.

Ранее Путин подчеркивал, что заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину не планируют принимать в Североатлантический альянс, не является уступкой для России.