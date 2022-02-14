Песков прокомментировал заявление посла Украины Пристайко о вступлении в НАТО

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Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от курса на вступление в НАТО ради предотвращения войны с Россией, не может восприниматься как свидетельство изменения украинской внешней политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Обратите внимание, что из Киева попросили посла разъяснений его мнения. Поэтому вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт измены внешнеполитического мировоззрения Киева", – сказал Песков.
Он напомнил, что курс на вступление в НАТО прямо обозначен в действующей Конституции Украины.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если такой шаг предотвратит войну с Россией. Дипломат пояснил, что украинские власти пытаются найти наилучший выход из сложившейся ситуации и готовы пойти на серьезные уступки.
Позднее в МИД Украины прокомментировали заявление посла, отметив, что его слова были вырваны из контекста. По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, в интервью Пристайко также заявил, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, однако страна пока не является членом НАТО, поэтому вынуждена рассматривать различные варианты гарантий безопасности.
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