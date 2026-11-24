Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильные снегопады могут существенно осложнить дорогу на работу из-за пробок, задержек общественного транспорта и большого скопления пассажиров. Работодателям стоит учитывать погодные условия, разрешать сотрудникам работать из дома и не наказывать их за опоздания. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Ивачев.

Парламентарий обратил внимание на прогноз сильного снегопада в Москве, который будет сопровождаться порывистым ветром и снижением атмосферного давления. При этом в некоторых регионах страны сложные погодные условия сохраняются уже несколько недель.

В связи с этим Ивачев предложил компаниям по возможности переводить сотрудников на дистанционный формат работы. По мнению депутата, такая мера позволила бы снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт в дни сильных снегопадов.

Если специфика работы не позволяет организовать удаленный формат, руководителям следует с пониманием относиться к опозданиям. Из-за непогоды на дорогах возрастает риск аварий, которые приводят к заторам. Кроме того, поездки в общественном транспорте могут сопровождаться задержками и давкой.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 ноября в Москве ожидаются сильный снегопад и метель. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Также прогнозируются гололедица и налипание снега. В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявили желтый уровень погодной опасности.