Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров начал формироваться в Москве. На данный момент его высота не превышает 0,5 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, сославшись на данные базовой метеостанции на ВДНХ.

При этом в ближайшие дни высота снежного покрова будет увеличиваться. По оценке синоптика, с учетом холодной погоды в конце ноября и начале декабря снежный покров может сохраниться до весны 2027 года.

Вместе с тем 24 ноября в столице ожидается сильный снегопад. Однако побить рекорд 1977 года ему не удастся, рассказал РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В эти дни сформируется устойчивый снежный покров, который может достигнуть 10–12 сантиметров и продержаться до начала декабря", – добавил синоптик.

Для сравнения, в аналогичные даты 1977 года в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что значительно больше, чем ожидается в этом году.

Из-за надвигающейся метели и гололедицы в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с утра 24 ноября до конца дня 25 ноября. Порывы ветра на фоне снегопада могут достигать 15 метров в секунду.

При этом температура в столице опустится ниже нуля уже вечером 23 ноября, что создаст риск образования наледи на дорогах.