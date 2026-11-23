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Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после заражения острой кишечной инфекцией воспитанников частного детского центра в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Свердловской области в своем канале в мессенджере MAX.

Сейчас следователи выполняют комплекс действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В частности, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая документация, назначаются необходимые экспертизы, а также устанавливается точное количество пострадавших.

О случаях острой кишечной инфекции в частном детском центре "Мастерская знаек" стало известно 23 ноября. По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за детьми и сотрудниками наблюдают врачи. Кроме того, специалисты проверили, как само заведение и кейтеринговая компания, которая предоставляла питание детям, соблюдала требования санитарного законодательства.

В региональной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что не менее семи воспитанников обратились к медикам с жалобами на недомогание, инициирована проверка. В частности, надзорное ведомство изучает документы по организации питания.