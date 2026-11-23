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Почти год спустя после развода с актером Михаилом Ефремовым его бывшая супруга, 54-летняя звукорежиссер Софья Кругликова, снова вышла замуж. Ее избранником стал 59-летний лидер рок-группы "Жуки", известной по композиции "Батарейка", Валерий Жуков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Они официально узаконили отношения еще в августе, но о свадьбе стало известно только сейчас. Для Кругликовой брак стал третьим, для музыканта – вторым. При этом история знакомства пары неизвестна. Сами супруги свадьбу публично не комментировали.

Ефремов и Кругликова развелись в сентябре 2025 года. Они прожили вместе 23 года, в союзе родились трое детей. Отношения начали ухудшаться задолго до официального расставания.

Среди причин называли пристрастие актера к алкоголю, ссоры и предполагаемые измены. Последним поводом для разлада стало трехдневное свидание Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии. После этого отношения окончательно испортились.

Ранее стало известно, что двухкомнатная квартира другой бывшей супруги Ефремова – Ксении Качалиной – в Брюсовом переулке в Москве стоимостью около 60 миллионов рублей может стать собственностью города: наследство до сих пор не оформлено.

По информации журналистов, актер продолжает оплачивать коммунальные счета, хотя жилье пустует почти год. За это время на них ушло порядка 180 тысяч рублей, при этом задолженности нет. Квартира досталась Качалиной после развода с артистом в 2004 году. Она скончалась 2 декабря 2025 года в возрасте 54 лет.