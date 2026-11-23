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Суд в Москве приговорил иностранца к 1,5 года исправительной колонии общего режима за попытку кражи на борту самолета. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем канале в мессенджере MAX.

Установлено, что фигурант достал с багажной полки самолета сумку другого пассажира и пытался похитить из нее имущество. Его действия заметил владелец сумки, работники авиакомпании предотвратили кражу.

Мужчину признали виновным по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества с причинением ущерба в крупном размере. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал, что оперативная подача заявления в транспортную полицию поможет ускорить разбирательство в случае кражи у пассажира в поезде или на борту самолета. По словам Мохова, главная ошибка многих туристов в том, что они не сразу проверяют сохранность личных вещей.