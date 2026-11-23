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Украинский лидер Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Одессе и Одесской области как крайне сложную. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский добавил, что уже обсудил с министром энергетики и другими представителями правительства ускорение ремонтных работ на объектах электроснабжения. Также он поблагодарил все ремонтные бригады, кто работает над восстановлением энергообъектов.

Массовое отключение электроснабжения в Одессе началось 21 ноября. Местные власти сообщали, что в городе отсутствуют свет, вода и отопление. Из-за отсутствия электричества перестал работать общественный транспорт, включая трамваи и троллейбусы.

При этом бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмечала, что отказ от мирных инициатив может привести Украину к капитуляции. Она уверена, что украинский лидер отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и подталкивает Киев к поражению.

