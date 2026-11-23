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Отказ от мирных инициатив может привести Украину к капитуляции. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

"Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и подталкивает Украину к капитуляции", – написала она.

Ранее Мендель заявила, что украинская армия ежемесячно теряет от 25 до 27 тысяч военнослужащих. По ее оценке, Киев также продолжает терять территории, несмотря на публичные заявления Зеленского.

Бывший пресс-секретарь также отметила, что Украина дорого платит за сложившуюся тупиковую ситуацию.