Фото: kremlin.ru

Следующая встреча представителей России, США и Украины должна состояться в ближайшее время. При этом конкретную дату проведения переговоров пока не согласовали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", – сказал представитель Кремля.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября. В нем участвовали делегации России, США и Украины.

Российскую группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной.