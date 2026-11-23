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Некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии, если относятся к предусмотренным законом категориям граждан. В их числе участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и отдельные категории семей погибших военнослужащих. Об этом ТАСС рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

В первую очередь такое право распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны. Две выплаты также положены инвалидам I, II и III групп, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Сталинграда" и "Житель осажденного Севастополя".

Еще одна категория – граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы. К ним относятся и участники специальной военной операции. Кроме того, на две пенсии могут рассчитывать военные пенсионеры, которые после назначения выплат за выслугу лет приобрели право на страховую пенсию по старости.

Право на одновременное получение двух пенсий предусмотрено и для некоторых членов семей людей, умерших после перенесенной лучевой болезни, связанной с техногенными или радиационными катастрофами либо участием в ликвидации их последствий.

В отдельных случаях две выплаты назначают родителям погибших военнослужащих и добровольцев, их детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп. Такое право также может быть у вдов погибших военных, если они не вступили в повторный брак.

В перечень входят и представители отдельных профессий. По словам Кавшар, две пенсии могут получать космонавты, члены семей погибших космонавтов, а также работники летно-испытательного состава.

Ранее стало известно, что безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока. В 2026 году это касается мужчин с 62 лет и женщин с 57 лет. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин.

