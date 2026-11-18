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Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает порядок индексации пенсий, назначенных или пересчитанных по решению суда, но не выплаченных своевременно. Индексацию будут проводить по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

Согласно документу, присужденные суммы будут индексировать с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором судебное решение вступило в силу. Новые правила распространяются на случаи, когда для назначения или перерасчета пенсии не требуется дополнительно устанавливать обстоятельства, неизвестные Социальному фонду и недоступные ему через межведомственный обмен данными.

Авторы инициативы рассчитывают устранить неоднозначность при определении сроков увеличения задержанных выплат. Для этого не потребуется дополнительно менять Гражданский процессуальный и Бюджетный кодексы России.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока. В 2026 году это касается мужчин с 62 лет и женщин с 57 лет. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин.