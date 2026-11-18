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Москва не предъявляла требования к Хельсинки по выходу из НАТО во время переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, комментируя публикацию немецкой газеты Bild, в которой утверждалось обратное.

"На мой взгляд, такое утверждение ни в коей мере не является серьезным, и от россиян я его ни разу не слышал", – приводит слова финского лидера издание Ilta-Sanomat.

Материал Bild был опубликован 13 ноября. Газета утверждала, что российская сторона представила в Абу-Даби предложения по формированию новой системы безопасности в Европе на фоне урегулирования конфликта на Украине. Одним из условий якобы был отказ Финляндии от членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса, а сам Стубб назвал этот разговор поворотным моментом.

После беседы финский президент призвал сограждан инвестировать в оборону и безопасность государства, отметив рост гибридных угроз в Европе. Он также обвинил Россию в недружественных действиях на континенте и попытках влияния на позицию европейских стран.