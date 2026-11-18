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Визовые центры Словении в России остановили прием заявлений на туристические визы. Об этом говорится на сайте компании VFS Global.

Там отметили, что условия подачи на визу в Словению изменились. В рамках нововведений с 16 ноября центры будут принимать документы на поездку только для определенных целей.

Речь идет о посещении членов семьи – граждан Евросоюза, участии в конференциях, подача виз для которых действует по предварительному согласованию с посольством Словении, а также бизнес-визитах.

Кроме того, документы на визу будут принимать у работников сферы международных перевозок, включая моряков, водителей грузовиков, пилотов. Национальная виза D доступна для воссоединения семьи с гражданами ЕС, дополнили в VFS Global.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог достичь согласия по поводу полного запрета туристических виз для россиян. При этом СМИ писали, что Еврокомиссия разрабатывает план, подразумевающий ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года.

Кроме того, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала политику обратить внимание на то, от кого на самом деле исходит угроза для европейских стран.