Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре компании столичного фармацевтического холдинга "Велфарм Групп" стали участниками федерального проекта "Производительность труда". Бережливые технологии будут внедрять на всех ключевых этапах работы, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как отметили в департаменте, охват всех четырех компаний одного холдинга позволит навести порядок в полном цикле создания лекарств – от разработки и выпуска до поставки готовой продукции потребителю.

При этом единого подхода не будет: каждая компания подбирает инструменты под собственные задачи. В разработке главным станет сокращение сроков вывода препаратов в серийное производство, на производственных площадках – время протекания процессов и потери при переналадке оборудования.

В дистрибуции сосредоточатся на складских и транспортных операциях, а в управляющей компании – на стандартизации планирования и взаимодействия между подразделениями.

"Мы приняли решение внедрять инструменты бережливого производства сразу по всему циклу производства. Это позволит повысить эффективность взаимодействия подразделений, устранить узкие места в процессах и ускорить вывод продукции на рынок", – сказала президент фармацевтического холдинга Людмила Щербакова.

"Велфарм Групп" выпускает более 300 лекарственных препаратов. В структуру холдинга входят две производственные площадки: ООО "Велфарм" специализируется на выпуске лекарственных средств, а научно-производственный комплекс "Велфарм-М", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", занимается разработкой и производством препаратов. "Велфарм УК" координирует деятельность холдинга на внешних рынках, "Велтрэйд" обеспечивает дистрибуцию лекарственных и ветеринарных препаратов в России и странах СНГ.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие "Биннофарм" увеличило выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, хронических вирусных гепатитов и других заболеваний. Всего за январь – сентябрь на производственной площадке завода создали порядка четырех миллионов упаковок лекарств.