Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты Национального медицинского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске спасли от опасной аритмии 10-летнюю жительницу Суздаля, сердце которой покрыто множеством швов. Об этом сообщили в учреждении.

В Новосибирск девочка попала после того, как несколько кардиоцентров отказались ее оперировать из-за больших рисков, отметили в учреждении.

Ребенок родился со сложным пороком сердца, а в раннем детстве перенес несколько операций в России и Германии. С 2021 года из-за большого количества рубцов на сердце у девочки стала развиваться тяжелая сердечная недостаточность.

Постепенно число лишних сокращений сердца дошло до 40 тысяч раз в сутки. Ребенок мучился от головокружений и одышки, а лекарства заболеванию уже не помогали. Проблему решила классическая аблация – точечное выключение участков сердечной ткани, которые генерируют патологические сокращения.

"Классическая аблация, выполненная заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталием Шабановым и его командой, позволила прицельно устранить источник экстрасистолии и надежно решить проблему", – говорится в сообщении.

В медцентре уточнили, что спустя пять месяцев правильный сердечный ритм у девочки сохраняется, а контрольные исследования свидетельствуют о нормализации работы сердца. Там добавили, что, несмотря на длительные госпитализации, пациентка хорошо социализирована: учится в обычной школе и занимается танцами.

В Новосибирске ежегодно оперируют до 300 детей с различными нарушениями ритма сердца. В медцентре также накоплен наибольший опыт аблации с помощью роботизированных технологий у детей с врожденными пороками сердца.

Ранее врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области спасли пациента с повторным ножевым ранением сердца. Когда мужчину привезли в медучреждение, то пульс у него был едва уловим, а давление не определялось. В связи с этим его сразу отправили в операционную.

Во время вмешательства хирурги обнаружили дефект в миокарде: кровь скопилась в околосердечной сумке и сдавливала сердце, что могло привести к его остановке. Сформировавшиеся после первой операции спайки и рубцы ограничили полость, что способствовало временному гемостазу. Именно этот выигранный запас времени позволил врачам спасти ему жизнь.