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Сильный сухой кашель, усиливающийся ночью, может говорить о серьезных нарушениях в работе сердца. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на старшего преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.

Врач отметил, что этот симптом регулярно по ошибке принимают за проявление бронхита. По его словам, легкие тесно связаны с кровеносной системой и при сильных приступах сухого кашля необходимо проверить состояние сердца.

"Особенно стоит обращать внимание, если нападает резкий кашель по ночам, когда легкие как бы "затекают" в лежачем положении", – подчеркнул специалист.

Умнов пояснил, что при сердечных заболеваниях происходит замедление оттока венозной крови, из-за чего в легких скапливается жидкость и нарушается поступление кислорода. Следствием этого является кашель, который возникает без таких раздражающих факторов, как аллергии, микробы и простуды.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин рассказал, что старение сердца можно замедлить, если каждый день двигаться и есть много овощей и рыбы.

Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла поддерживают здоровье сосудов, а соль, сахар, жирная и переработанная еда в избытке быстрее их изнашивают. Жирную и переработанную пищу, считает специалист, лучше исключить из рациона.