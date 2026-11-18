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Карантинное растение-паразит повилику европейскую впервые обнаружили на Камчатке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на КамГУ.

Сорняк может снижать урожайность сельскохозяйственных культур, однако пока выявленный очаг занимает небольшую площадь. По оценке исследователей Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга, при систематической работе растение можно полностью уничтожить на этом участке.

Повилика европейская относится к семейству вьюнковых. У нее нет зеленых листьев, а собственный корень отмирает после прикрепления к растению-хозяину. Красноватыми нитевидными стеблями паразит обвивает его и получает питательные вещества через специальные органы – гаустории.

Во второй половине лета повилика образует множество мелких семян, которые осыпаются в почву. Поэтому бороться с ней сложно, так как уничтожить растение необходимо до созревания семян.

По предварительной версии ученых, сорняк попал на полуостров вместе с семенами многолетних трав, которыми ранее засевали мелиорированные земли. Руководитель лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ Дарья Паничева отметила, что заброшенные поля особенно уязвимы для распространения чужеродных растений.

"Такие (зараженные. – Прим. ред.) участки нужно обследовать регулярно. Если очаг найден вовремя, пока он небольшой, с ним можно справиться. Если же упустить момент, паразит уйдет в действующие посевы, и бороться с ним станет гораздо сложнее и дороже", – пояснила исследователь.

В местной флоре также встречаются паразитические растения. Например, бошнякия русская поражает корни ольхи. Однако, в отличие от нее, повилика европейская для Камчатки является чужеродным видом, поэтому ее распространение необходимо остановить.

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