В Новой Зеландии на пляже нашли сорняк, способный вызвать временную слепоту

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В Новой Зеландии на знаменитом 90-мильном пляже обнаружили морской молочай – сорняк, ядовитый сок которого при попадании в глаза способен вызвать временную слепоту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент охраны природы страны.

Необычные для этих мест растения заметил местный житель во время конной прогулки. Уже на следующий день сотрудники природоохранных служб приехали на место и подтвердили, что это морской молочай. С пляжа убрали 141 растение.

В департаменте предупредили, что семена сохраняют жизнеспособность в песке на протяжении нескольких лет, поэтому за территорией будут наблюдать и дальше.

Морской молочай происходит из Европы. Он образует густые заросли, вытесняя местную прибрежную растительность и нарушая естественное движение песка. Предполагается, что его семена могли попасть в Новую Зеландию с морскими течениями из Австралии.

"Если вы подозреваете, что обнаружили морской молочай, не прикасайтесь к нему, поскольку он содержит ядовитый млечный сок, способный вызвать раздражение кожи и глаз", – напомнили в департаменте охраны природы Новой Зеландии.

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