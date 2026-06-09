В джунглях Амазонии нашли паука, маскирующегося под "зомби-гриб"

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Ученые обнаружили в тропических лесах Амазонии новый вид паука, который маскируется под гриб-паразит. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Новый паук получил название Taczanowskia waska, его нашли в эквадорских джунглях цепляющимся вниз головой за лист. Отмечается, что сперва ученые приняли членистоногое за обычный гриб.

Оказалось, что хищный паук использует маскировку. Он имитирует зомби-гриб Gibellula, который заражает паукообразных и прорастает сквозь их тела.

Паук отрастил на брюшке вытянутые бугорки и приобрел бледный пастообразный цвет. Он застывает в местах, где растет этот гриб, и обманывает хищников, заставляя их видеть в нем гниющую добычу.

Ранее сообщалось, что в Испании мужчина чуть не остался без руки после укуса ядовитого паука-отшельника. Это произошло во время ухода за цветами – мужчина почувствовал резкий укол и подумал, что это просто комариный укус. Через несколько часов его рука распухла, а температура поднялась до 39 градусов.