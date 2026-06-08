В Испании мужчина чуть не лишился руки из-за укуса паука-отшельника

Фото: 123RF.соm/underworld

В Испании мужчина чуть не остался без руки после укуса ядовитого паука-отшельника, сообщает Diario Sur.

По информации издания, мужчина ухаживал за цветами и почувствовал резкий укол. Сначала он подумал, что это просто комариный укус, однако через несколько часов рука распухла, а температура поднялась до 39 градусов. Пострадавший обратился в медицинский центр Эль-Пало. Рану вскрыли и увидели внутри много гноя. В итоге выяснилось, что пациент случайно столкнулся с одним из самых ядовитых паукообразных Средиземноморья.

У мужчины несколько дней держалась высокая температура, кожа на руке покрылась синяками и начала отмирать. Спустя полтора месяца он продолжает находиться на больничном. Несмотря на то что рана постепенно заживает, медики отмечают, что укус был "очень сильным".

По словам профессора зоологии Университета Малаги Раймундо Реала, яд паука-отшельника разрушает белки, вызывая некроз тканей. Это не смертельно, однако может вызвать очень серьезное поражение, которое потребует срочной помощи.

Тем не менее обычно данный вид не нападает на людей. Пауки-отшельники живут в кладовых, подвалах, под цветочными горшками или в других темных местах.

Ранее житель Великобритании, который победил рак, скончался после оздоровительной детокс-процедуры с использованием яда амазонской древесной лягушки. Высушенный кожный секрет этих лягушек называет камбо – раньше его использовали в ритуалах очищения и плодородия в бассейне реки Амазонки. Он запрещен к продаже во многих государствах, но продается легально в Великобритании.

