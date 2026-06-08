Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 15:47

Происшествия

В Испании мужчина чуть не лишился руки из-за укуса паука-отшельника

Фото: 123RF.соm/underworld

В Испании мужчина чуть не остался без руки после укуса ядовитого паука-отшельника, сообщает Diario Sur.

По информации издания, мужчина ухаживал за цветами и почувствовал резкий укол. Сначала он подумал, что это просто комариный укус, однако через несколько часов рука распухла, а температура поднялась до 39 градусов. Пострадавший обратился в медицинский центр Эль-Пало. Рану вскрыли и увидели внутри много гноя. В итоге выяснилось, что пациент случайно столкнулся с одним из самых ядовитых паукообразных Средиземноморья.

У мужчины несколько дней держалась высокая температура, кожа на руке покрылась синяками и начала отмирать. Спустя полтора месяца он продолжает находиться на больничном. Несмотря на то что рана постепенно заживает, медики отмечают, что укус был "очень сильным".

По словам профессора зоологии Университета Малаги Раймундо Реала, яд паука-отшельника разрушает белки, вызывая некроз тканей. Это не смертельно, однако может вызвать очень серьезное поражение, которое потребует срочной помощи.

Тем не менее обычно данный вид не нападает на людей. Пауки-отшельники живут в кладовых, подвалах, под цветочными горшками или в других темных местах.

Ранее житель Великобритании, который победил рак, скончался после оздоровительной детокс-процедуры с использованием яда амазонской древесной лягушки. Высушенный кожный секрет этих лягушек называет камбо – раньше его использовали в ритуалах очищения и плодородия в бассейне реки Амазонки. Он запрещен к продаже во многих государствах, но продается легально в Великобритании.

Читайте также


происшествия

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика