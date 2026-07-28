Боксер Цзю не явился на проверку показаний по делу о мошенничестве

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Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю не явился на проверку показаний по уголовному делу о мошенничестве, фигурантом которого является учредитель детского центра "Катюша" Игорь Козьяков. Об этом РИА Новости заявила адвокат подозреваемого Ольга Карлова.

По ее словам, следственные действия проводятся без спортсмена.

Адвокат ранее рассказывала, что в ходе следственных действий воспроизведут обстоятельства, изложенные сторонами на очной ставке, а Козьяков даст показания относительно этих событий. Она отмечала, что именно сторона защиты ходатайствовала о проведении проверки, чтобы доказать невиновность подзащитного по предъявленным обвинениям.

Заявление Цзю послужило основанием для открытия производства в отношении создателя детского развивающего центра "Катюша" Козьякова. Спортсмен обвинил его в хищении порядка 7 миллионов рублей – Цзю одолжил ему эту сумму по двум договорам займа, однако деньги назад так и не получил.

При этом адвокат Козьякова заверяла, что средства были частично возвращены, а непогашенной осталась задолженность, сформированная процентами. Кроме того, представители предпринимателя предлагали заключить мировое соглашение и урегулировать спор.

