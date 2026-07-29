Пожар вспыхнул на предприятии в Рязани из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на территории одного из предприятий Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В настоящее время ПВО отражает массовую атаку БПЛА в городе.

Малков заявил, что на месте ЧП уже работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей оставаться в помещении и не подходить к окнам.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась Ростовская область. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом в Таганроге погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Жителей поврежденного дома эвакуировали – для них развернули пункт временного размещения.

До этого частный жилой дом в Керчи атаковал украинский БПЛА. В результате пострадала семья из четырех человек, включая ребенка. Все пострадавшие были госпитализированы и уже находятся под наблюдением врачей.