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29 июля, 07:19

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Агентство "Москва": один человек погиб при падении лифта на востоке Москвы

Один человек погиб в результате падения лифта на востоке Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате падения лифта в жилом доме на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в доме 6, корпусе 13, на Открытом шоссе. Спасательные подразделения проводят работы по извлечению тела погибшего из лифтовой шахты.

По информации РЕН ТВ, погибшим оказался монтер, который в момент падения лифта находился в шахте и проводил в ней плановый ремонт.

Ранее в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа мать и дочь застряли в лифте поликлиники на 12 часов. В полицию обратился мужчина, который заявил о пропаже супруги и дочери.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что женщина с девочкой вошли в здание, но не выходили из него. При осмотре помещений сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны.

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